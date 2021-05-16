НХЛ переписала шайбу Овечкина в ворота «Бостона» на Диллона

Национальная хоккейная лига изменила автора второй шайбы «Вашингтона» в матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Бостона».

Изначально автором гола на 29-й минуте значился форвард Александр Овечкин. После изменения автором стал защитник «Кэпиталз» Бренден Диллон, а россиянин — автор голевой передачи.