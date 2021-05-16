НХЛ переписала шайбу Овечкина в ворота «Бостона» на Диллона
04:18
Национальная хоккейная лига изменила автора второй шайбы «Вашингтона» в матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Бостона».
Изначально автором гола на 29-й минуте значился форвард Александр Овечкин. После изменения автором стал защитник «Кэпиталз» Бренден Диллон, а россиянин — автор голевой передачи.
Right on time! pic.twitter.com/vLJWLeZqW6— Washington Capitals (@Capitals) May 16, 2021
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