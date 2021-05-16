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Овечкин забросил первую шайбу в плей-офф в ворота «Бостона»

03:46
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Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отличился в матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Бостона».

35-летний россиянин забросил шайбу на 32-й минуте, переправив бросок Брендена Диллона, и вывел свою команду вперед — 2:1.

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