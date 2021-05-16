Овечкин забросил первую шайбу в плей-офф в ворота «Бостона»
03:46
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отличился в матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Бостона».
35-летний россиянин забросил шайбу на 32-й минуте, переправив бросок Брендена Диллона, и вывел свою команду вперед — 2:1.
Right on time! pic.twitter.com/vLJWLeZqW6— Washington Capitals (@Capitals) May 16, 2021
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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей
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