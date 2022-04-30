Немчинов ответил на вопрос, кто из россиян может выстрелить в Кубке Стэнли

Двукратный чемпион мира по хоккею Сергей Немчинов ответил на вопрос, сказывается ли на игре «Вашингтона» отсутствие форварда Александра Овечкина.

«Александр является основным игроком «Вашингтона». Его отсутствие сказывается, конечно. Я думаю, в плей-офф все выправится и они будут играть по другому. Может, были какие-то перестановки, тренеры использовали новые сочетание. Надо знать, что происходит внутри команды. Но его отсутствие сказывается. Он же основной игрок.

Кто из россиян может выстрелить в Кубке Стэнли? Я думаю, выстрелить смогут все россияне. В первом раунде много интересных пар. «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Питтсбург Пингвинз», «Торонто» — «Тампа», «Сент-Луис — Миннесота».

Я думаю Капризов может стать тем игроком, с помощью которого «Миннесота» может пройти «Сент-Луис». Вы посмотрите, как он здорово играл в сезоне. Он набрал хорошую форму, я думаю, он это покажет в плей-офф», — заявил Немчинов «Газете.Ru».