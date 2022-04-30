Буре назвал Капризова одним из лучших россиян в НХЛ по итогам сезона

Двукратный олимпийский призер Павел Буре отметил, что нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов показал серьезный прогресс в нынешнем регулярном сезоне НХЛ.

«Кирилл провел очень хороший сезон, он прекрасно смотрелся, набрал много очков. В этом году он мощно спрогрессировал, показал класс. Абсолютно заслужил такую высокую позицию в списке бомбардиров этого сезона, надеюсь, что также ярко будет выступать в плей-офф. Определенно, он один из лучших россиян в этом сезоне в НХЛ», — сказал Буре «РБК Спорт».

Капризов стал первым игроком в истории «Миннесоты», преодолевшим рубеж в сто очков за один регулярный чемпионат. Вместе с ним команда второй год подряд вышла в плей-офф.