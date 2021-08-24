Найт: «Не считаю, что конкурирую с Бобровским»

Вратарь «Флориды» Спенсер Найт высказался о конкуренции с россиянином Сергеем Бобровским.

«Боб отлично относился ко мне в прошлом сезоне. Он был очень добр и открыт— приводит слова Найта русскоъязычная версия сайта НХЛ. - На самом деле я наблюдал за ним, когда был еще совсем молодым. Он был одним из моих кумиров, так что все здорово получилось. Я не считаю, что конкурирую с ним. Мы понимаем друг друга и вместе стараемся сделать все, чтобы помочь команде и стать самим лучше.

Для меня самым главным было получить удовольствие от игры. Во время матча нет времени подумать, как нужно сыграть. И в преддверии нового сезона я понимаю, что уже был там, что у меня уже есть кое-какой опыт, и я могу положиться на него. Это очень важно. Я готов к любому развитию событий. Что будет, то будет. Если честно, то еще полгода назад я даже представить не мог, что окажусь в такой ситуации. Так что сейчас я просто пытаюсь получать удовольствие и работаю изо всех сил".