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Третьяк сравнил Капризова с Харламовым

08:30
Кирилл Капризов. Фото ХК «Миннесота».
Кирилл Капризов. Фото ХК «Миннесота».
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Трехкратный олимпийский чемпион, лучший вратарь XX века Владислав Третьяк в интервью «СЭ» сравнил бывшего форварда ЦСКА, лучшего новичка НХЛ Кирилла Капризова с одним из сильнейших нападающих в истории советского хоккея Валерием Харламовым.

— ЦСКА, наверное, был бы не прочь вернуть Капризова хотя бы на сезон, через какое-то время может освободиться Гусев. Жесткий потолок даже в теории лишает возможности их звать, либо придется давать им не самые огромные деньги. Надо ли делать послабления ради фигур такого уровня и выводить по одной звезде за потолок?

— Можно даже двух звезд вывести из-под потолка. Но только высокого уровня, которые нам нужны для чемпионата мира или Олимпиады, если туда не приедут энхаэловцы. Такое предложение с нашей стороны будет.

Если бы Капризов вернулся, то это здорово. Болельщик ходили бы на него смотреть, как раньше на Харламова. Кирилл действует в неординарной манере. Не только забивает, но и какие пасы раздает! Он один из немногих у нас, кто может обыгрывать соперников за счет индивидуальных действий, как Харламов в свое время. К сожалению, что-то похожее в КХЛ сейчас редко увидишь.

Полностью интервью Владислав Третьяка читайте здесь

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Михаил Зислис все материалы автора

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