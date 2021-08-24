Мерзликин назвал сына в честь погибшего голкипера «Коламбуса» Кивлениекса
15:44
Голкипер «Коламбуса» Элвис Мерзликин сообщил, что назвал сына в честь вратаря Матисса Кивлениекса, который умер 4 июля.
Мальчика назвали Нокс Матисс Мерзликин.
Кивлениекс погиб в возрасте 24 лет после ранения в грудь из-за использования пиротехники во время салюта в честь Дня независимости США. Мерзликин ранее рассказал, что хоккеист спас его семью, которая находилась в 6-9 метров от Кивлениекса.
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