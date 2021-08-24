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Мерзликин назвал сына в честь погибшего голкипера «Коламбуса» Кивлениекса

15:44
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Голкипер «Коламбуса» Элвис Мерзликин сообщил, что назвал сына в честь вратаря Матисса Кивлениекса, который умер 4 июля.

Мальчика назвали Нокс Матисс Мерзликин.

Кивлениекс погиб в возрасте 24 лет после ранения в грудь из-за использования пиротехники во время салюта в честь Дня независимости США. Мерзликин ранее рассказал, что хоккеист спас его семью, которая находилась в 6-9 метров от Кивлениекса.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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