Овечкин: «Я собираюсь стать номером один среди всех европейских игроков в НХЛ»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, что хочет стать номером один среди всех хоккеистов Европы в НХЛ.

«Я собираюсь стать номером один среди всех европейских игроков в НХЛ. Так что это будет большая веха, большое число», — приводит слова Овечкина сайт НХЛ.

6 марта россиянин набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (5:2).

На счету 36-летнего россиянина 1388 (764+624) очков за 1252 матча в лиге. Форвард занимает 24-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ, он сократил отставание от идущего на 23-й строчке Бретта Халла до 3 очков. На счету Халла 1391 очко в 1269 матчах.

Александр Овечкин выступает за «Кэпиталз» с 2005 года. Форвард занимает четвертое место по количеству заброшенных шайб в регулярке НХЛ за всю историю. На его счету 764 гола. Лидером является Уэйн Гретцки (894), второй — Горди Хоу (801), третий — Яромир Ягр (766).