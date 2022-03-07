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Яромир Ягр: «Овечкин неизбежно обгонит Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ»

Ягр уверен, что Овечкин сможет побить рекорд Гретцки по голам в НХЛ
Карен Саркисян
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото Global Look Press

Легендарный чешский хоккеист Яромир Ягр ответил на вопрос о том, сможет ли российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

«Овечкин неизбежно обгонит Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ, — приводит слова Гретцки официальный сайт НХЛ. — Я уже говорил это раньше. У Александра есть пятилетний контракт, который он подписал. Я думаю, что Овечкин может побить рекорд раньше».

По его мнению, пару лет после сезона-2017/2018 Овечкин выглядел не лучшим образом, но с тех пор изменил свой стиль и вернулся на прежний уровень.

«Овечкин снова вернулся на путь, на котором сможет забросить 50 шайб за сезон. Игра сильно изменилась, и это ему на благо, потому что он может не отставать от скоростей НХЛ. Александр может легко поддерживать скорости. У него отличный бросок», — сказал Ягр.

На счету 36-летнего россиянина 764 шайбы в НХЛ. По этому показателю он занимает четвертое место среди всех игроков лиги. Больше шайб забросили только Яромир Ягр (766), Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

Источник: https://www.nhl.com/news/jaromir-jagr-says-alex-ovechkin-will-break-nhl-goals-record/c-331515696
Александр Овечкин
Яромир Ягр
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Уэйн Гретцки
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4 Вашингтон 57 30 27 69
5 Коламбус 56 28 28 59
6 Айлендерс 52 21 31 50
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1 Тампа-Бэй 55 37 18 80
2 Флорида 55 37 18 79
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1 Колорадо 56 40 16 85
2 Сент-Луис 55 32 23 71
3 Миннесота 54 32 22 67
4 Даллас 55 32 23 67
5 Нэшвилл 55 31 24 66
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