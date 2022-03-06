Три очка Овечкина принесли «Вашингтону» победу над «Сиэтлом»

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Сиэтл» со счетом 5:2.

В составе «Кэпиталз» 3 (1+2) очка набрал Александр Овечкин, дубль оформил Конор Шири, еще по шайбе забросили Том Уилсон и Дмитрий Орлов, у Евгения Кузнецова результативная передача. «Кракен» ответили точными бросками Йонаса Донского и Колина Блэквелла.

После этого матча «Вашингтон» с 69 очками занимает восьмое место в Восточной конференции, «Сиэтл» с 39 очками — на предпоследней строчке Запада.