Ягр назвал единственную вещь, которая может помешать Овечкину побить рекорд Гретцки

Ягр считает, что только травмы могут помешать Овечкину побить рекорд Гретцки

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Яромир Ягр считает, что только травмы могут помешать российскому форварду «Вашингтона» Александру Овечкину побить рекорд Уэйна Гретцки.

«Его может остановить только одно: травмы. Но это должен быть какой-то несчастный случай или что-то в этом роде, потому что он в хорошей форме и здоров, он не может получить травму, если его просто кто-нибудь ударит», — приводит слова Ягра официальный сайт НХЛ.

36-летний Овечкин занимает четвертое место по количеству заброшенных шайб в регулярном чемпионате НХЛ за всю историю. На счету российского хоккеиста 764 гола. Лидером является Уэйн Гретцки (894), второй — Горди Хоу (801), третий — Яромир Ягр (766).

Ранее в интервью пресс-службе НХЛ Овечкин заявил, что собирается стать номером один среди всех европейских игроков в лиге.