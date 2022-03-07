Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 12:10

Ягр назвал единственную вещь, которая может помешать Овечкину побить рекорд Гретцки

Ягр считает, что только травмы могут помешать Овечкину побить рекорд Гретцки
Сергей Баюшкин
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Яромир Ягр считает, что только травмы могут помешать российскому форварду «Вашингтона» Александру Овечкину побить рекорд Уэйна Гретцки.

«Его может остановить только одно: травмы. Но это должен быть какой-то несчастный случай или что-то в этом роде, потому что он в хорошей форме и здоров, он не может получить травму, если его просто кто-нибудь ударит», — приводит слова Ягра официальный сайт НХЛ.

36-летний Овечкин занимает четвертое место по количеству заброшенных шайб в регулярном чемпионате НХЛ за всю историю. На счету российского хоккеиста 764 гола. Лидером является Уэйн Гретцки (894), второй — Горди Хоу (801), третий — Яромир Ягр (766).

Ранее в интервью пресс-службе НХЛ Овечкин заявил, что собирается стать номером один среди всех европейских игроков в лиге.

Александр Овечкин
Яромир Ягр
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Уэйн Гретцки
1
Читайте также
«С паралимпийцами поступили по-свински. Это отвратительно». О чем говорят лыжники - чемпионы Пекина
Александре Трусовой нашли партнера в парном катании: болельщики не сомневаются, что «Русская ракета» легко покорит новые вершины
Реклама
Материалы сюжета: Овечкин: гонка за рекордом НХЛ по голам
Овечкин: «Я собираюсь стать номером один среди всех европейских игроков в НХЛ»
Яромир Ягр: «Овечкин неизбежно обгонит Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ»
Овечкин сократил отставание от Халла до 3 очков в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ
Плющев считает, что игрокам НХЛ стоит позавидовать результативности Овечкина
Лучший матч Овечкина в году: набрал три очка и не пожалел новичка НХЛ
Три очка Овечкина принесли «Вашингтону» победу над «Сиэтлом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Овечкин: «Я собираюсь стать номером один среди всех европейских игроков в НХЛ»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 56 39 17 83
2 Рейнджерс 56 36 20 77
3 Питтсбург 57 34 23 77
4 Вашингтон 57 30 27 69
5 Коламбус 56 28 28 59
6 Айлендерс 52 21 31 50
7 Нью-Джерси 56 20 36 45
8 Филадельфия 55 17 38 44
Атлантический дивизион И В П О
1 Тампа-Бэй 55 37 18 80
2 Флорида 55 37 18 79
3 Торонто 55 35 20 74
4 Бостон 56 34 22 72
5 Детройт 56 24 32 54
6 Баффало 57 18 39 44
7 Оттава 55 19 36 43
8 Монреаль 56 15 41 37
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 56 40 16 85
2 Сент-Луис 55 32 23 71
3 Миннесота 54 32 22 67
4 Даллас 55 32 23 67
5 Нэшвилл 55 31 24 66
6 Виннипег 56 24 32 58
7 Чикаго 57 20 37 48
8 Аризона 55 16 39 36
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 54 33 21 73
2 Лос-Анджелес 57 31 26 69
3 Вегас 57 32 25 68
4 Эдмонтон 56 30 26 64
5 Анахайм 58 27 31 63
6 Ванкувер 57 28 29 62
7 Сан-Хосе 56 24 32 55
8 Сиэтл 58 17 41 39
Результаты / календарь
25.02
26.02
27.02
28.02
1.03
2.03
3.03
4.03
5.03
6.03
7.03
8.03
9.03
10.03
11.03
12.03
7.03 03:00
Виннипег – Рейнджерс
1 : 4
7.03 03:00
Каролина – Сиэтл
 3 : 2
7.03 03:00
Чикаго – Тампа-Бэй
 3 : 6
7.03 04:00
Анахайм – Сан-Хосе
 3 : 2 ОТ
7.03 04:00
Вегас – Оттава
 2 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 56 79
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 55 79
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 55 76
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 52 39
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 56 38
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 56 38
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 37 1.93
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 26 2.02
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 39 2.11
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости