Овечкин забросил 834-ю шайбу в НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата против «Бостона».

38-летний россиянин отличился за 27 секунд до конца третьего периода, забив в пустые ворота.

Нападающий продлил свою результативную серию — он забросил в четвертом матче подряд.

Гол в ворота «Бостона» стал для Овечкина 834-м за всю карьеру в НХЛ. Форвард занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги, он сократил отставание от Уэйна Гретцки, которому принадлежит рекорд, до 60 шайб.