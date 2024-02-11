Овечкин набрал 1519-е очко в НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона».

Россиянин отдал пас на Дилана Строума, который забросил вторую шайбу «Кэпиталз» в игре.

Овечкин набрал 1519-е очко и сделал 686-ю результативную передачу за всю карьеру в НХЛ.

38-летний россиянин является лучшим бомбардиром среди россиян в лиге. Ближайший преследователь Овечкина — форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин, у которого 1270 (487+783) очков в НХЛ.