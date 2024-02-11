«Вашингтон» обыграл «Бостон» и прервал серию из 6 поражений, у Овечкина гол+пас

«Вашингтон» на выезде победил «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.

У гостей забросили Ти Джей Оши, Дилан Строум и Александр Овечкин. Также Овечкин сделал одну результативную передачу.

«Бостон» лидирует в таблице Восточной конференции с 73 очками в 52 матчах.

«Вашингтон» прервал серию из 6 поражений подряд. Команда идет на 12-й строчке «Востока» с 53 очками в 50 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Вашингтон» — 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Голы: Оши — 9 (бол., Пачиоретти, Макмайкл), 21:05 — 0:1. Строум — 20 (Овечкин, Оши), 43:24 — 0:2. Овечкин — 12 (п.в.), 59:33 — 0:3.

Вратари: Суэймен (56:58 — 59:33) — Линдгрен.

Штраф: 17 — 8.

Броски: 18 (4+4+10) — 28 (15+8+5).

Наши: — - Овечкин (19.09/4/+2).

10 февраля. Бостон. TD Garden.