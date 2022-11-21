Малкин признан второй звездой матча против «Чикаго»

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин признан второй звездой матча против «Чикаго» (5:3) в регулярном чемпионате НХЛ. На счету россиянина одна шайба.

Первой звездой матча признан Сидни Кросби — который отметился одной шайбой и тремя результативными передачами.

Третья звезда матча — Рикард Ракелль, который набрал 2 (1+1) очка.