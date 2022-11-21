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Сегодня, 06:16

Малкин расплакался в раздевалке, когда его сын зачитал состав на матч

Руслан Минаев
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Малкин слушает составы на матч от сына Никиты.
Фото ХК «Питтсбург Пингвинз»

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин эмоционально отреагировал на момент, когда его сын Никита зачитал состав на матч против «Чикаго». Он стал для форварда «Пингвинз» 1000-м в НХЛ.

«Большой сюрприз, конечно. Для меня это очень эмоциональный момент. Это лучшее, что есть в моей жизни. Я надеюсь, что он [сын] тоже будет играть в НХЛ, и я сделаю то же самое для него. Я ценю то, что они приехали в Чикаго и преподнесли мне такой большой сюрприз», — сказал Малкин после игры.

В этом матче 36-летний россиянин забросил шайбу на 23-й минуте и сделал счет 2:0.

На данный момент Малкин набрал 20 (8+12) очков в 19 матчах сезона.

Евгений Малкин
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
ХК Чикаго Блэкхокс
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