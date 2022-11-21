«Питтсбург» показал фотографию Малкина с шайбой 1000-го матча в НХЛ

Пресс-служба «Питтсбурга» опубликовала фотографию форварда Евгения Малкина после матча регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (5:3).

На фото 36-летний россиянин держит в руке шайбу с тысячного матча в НХЛ. Также он отметился забитым голом.

На данный момент на счету Малкина 1166 (452+714) очков в лиге.