Нападающий «Монреаля» Армиа пропустил тренировку команды из-за ковид-протокола
16:24
Нападающий «Монреаля» Джоэль Армиа пропустил последнюю тренировку команды. Генеральный менеджер команды Марк Бержевен заявил, что игрок не смог выйти на лед из-за ковид-протокола, пишет в Twitter журналист Джошуа Клиппертон.
«Монреаль» готовится к старту финальной серии Кубка Стэнли против «Тампы».
В этом плей-офф 28-летний финн провел 17 матчей и набрал 8 (5+3) очков.
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