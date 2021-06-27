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Нападающий «Монреаля» Армиа пропустил тренировку команды из-за ковид-протокола

16:24
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Нападающий «Монреаля» Джоэль Армиа пропустил последнюю тренировку команды. Генеральный менеджер команды Марк Бержевен заявил, что игрок не смог выйти на лед из-за ковид-протокола, пишет в Twitter журналист Джошуа Клиппертон.

«Монреаль» готовится к старту финальной серии Кубка Стэнли против «Тампы».

В этом плей-офф 28-летний финн провел 17 матчей и набрал 8 (5+3) очков.

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