Бывший тренер «Виннипега» вошел в тренерский штаб «Коламбуса»
16:09
«Коламбус» назначил Паскаля Венсана помощником главного тренера команды Брэда Ларсена. Специалист заключил контракт на три года, сообщает сайт клуба.
49-летний специалист последние 10 лет отработал в системе «Виннипега».
С 2011 по 2016 годы он был помощником главного тренера, а с 2016 по 2021 годы руководил фарм-клубом «Джетс» в АХЛ — «Манитобой».
Венсан подписал с клубом контракт на 3 года — такой же срок, как и у Ларсена.
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