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Бывший тренер «Виннипега» вошел в тренерский штаб «Коламбуса»

16:09
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«Коламбус» назначил Паскаля Венсана помощником главного тренера команды Брэда Ларсена. Специалист заключил контракт на три года, сообщает сайт клуба.

49-летний специалист последние 10 лет отработал в системе «Виннипега».

С 2011 по 2016 годы он был помощником главного тренера, а с 2016 по 2021 годы руководил фарм-клубом «Джетс» в АХЛ — «Манитобой».

Венсан подписал с клубом контракт на 3 года — такой же срок, как и у Ларсена.

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Иван Шитик все материалы автора
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