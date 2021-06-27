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Главный тренер «Тампы» возглавит сборную Канады на Олимпиаде в Пекине

16:58
Джон Купер. Фото AFP
Джон Купер. Фото AFP
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Главный тренер действующего обладателя Кубка Стэнли «Тампы» Джон Купер возглавит сборную Канады на время зимней Олимпиады в Пекине в 2022 году, сообщает инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн.

Возможное назначение Купера на пост главного тренера сборной Канады означает, что в турнире примут участие игроки из НХЛ.

Олимпийский хоккейный турнир с участием игроков НХЛ проводился с 1998 по 2014 год. Хоккеисты лиги не участвовали в Олимпиаде 2018 года из-за разногласий по страхованию игроков и нежелания владельцев клубов прерывать регулярный чемпионат.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

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