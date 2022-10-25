Чинахов: «Овечкину как-то на раскатке сказал: «Здравствуйте»

Нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов рассказал об отношениях с соотечественниками в НХЛ.

— Известный факт, что Евгений Малкин называет Сергея Гончара чуть ли не вторым папой, так как защитник взял его под полную опеку в первые годы в «Питтсбурге». Если смотреть со стороны, то, кажется, у вас с Гавриковым похожие отношения. Так?

— Владу очень благодарен. От него и его жены Насти с самых первых шагов в «Коламбусе» полная поддержка во всем. Все, что можно. И мама моя очень рада, что они у меня здесь есть и за мной присматривают.

— Забавно теперь вспоминать, как Влад рассказывал мне, что написал тебе после драфта, а ты ответил ему на «вы».

— Уважение.

— К Александру Овечкину на льду как обращаешься?

— Конкретно во время игры я, честно, не обращаю внимания, как общаюсь. Но вот именно Овечкину как-то на раскатке сказал: «Здравствуйте», — приводит слова Чинахова «РБ Спорт».