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НХЛ: «Рейнджерс» — «Колорадо», «Лос-Анджелес» — «Тампа» и другие матчи 26 октября

Иван Торопцев
Корреспондент
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Артемий Панарин.
Фото USA Today Sports

В среду, 26 октября состоятся очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.

Расписание и результаты матчей НХЛ 26 октября:

2.00 (мск). «Бостон» — «Даллас»

2.00. «Коламбус» — «Аризона»

2.00. «Монреаль» — «Миннесота»

2.00. «Рейнджерс» — «Колорадо»

2.30. «Детройт» — «Нью-Джерси»

3.00. «Чикаго» — «Флорида»

4.00. «Калгари» — «Питтсбург»

5.00. «Сиэтл» — «Баффало»

5.30. «Лос-Анджелес» — «Тампа»

5.30. «Сан-Хосе» — «Вегас»

Расписание всех матчей регулярного чемпионата НХЛ — по этой ссылке.

Хоккей
НХЛ
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Столичный дивизион И В П О
1 Питтсбург 6 4 2 9
2 Каролина 6 4 2 9
3 Филадельфия 6 4 2 8
4 Вашингтон 7 4 3 8
5 Рейнджерс 6 3 3 7
6 Нью-Джерси 6 3 3 6
7 Коламбус 7 3 4 6
8 Айлендерс 6 2 4 4
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 6 5 1 10
2 Флорида 6 4 2 9
3 Баффало 5 4 1 8
4 Детройт 5 3 2 8
5 Оттава 6 4 2 8
6 Торонто 7 4 3 8
7 Тампа-Бэй 6 3 3 6
8 Монреаль 6 3 3 6
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 6 4 2 9
2 Колорадо 6 3 3 7
3 Сент-Луис 4 3 1 6
4 Чикаго 5 3 2 6
5 Виннипег 6 3 3 6
6 Нэшвилл 7 2 5 5
7 Миннесота 5 1 4 3
8 Аризона 5 1 4 2
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 7 5 2 10
2 Калгари 5 4 1 8
3 Эдмонтон 6 3 3 6
4 Сиэтл 7 2 5 6
5 Лос-Анджелес 7 3 4 6
6 Сан-Хосе 8 2 6 4
7 Анахайм 6 1 5 3
8 Ванкувер 7 0 7 2
Результаты / календарь
15.10
16.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
24.10
25.10
26.10
27.10
28.10
29.10
30.10
31.10
26.10 02:00
Бостон – Даллас
 - : -
26.10 02:00
Коламбус – Аризона
 - : -
26.10 02:00
Монреаль – Миннесота
 - : -
26.10 02:00
Рейнджерс – Колорадо
 - : -
26.10 02:30
Детройт – Нью-Джерси
 - : -
26.10 03:00
Чикаго – Флорида
 - : -
26.10 04:00
Калгари – Питтсбург
 - : -
26.10 05:00
Сиэтл – Баффало
 - : -
26.10 05:30
Лос-Анджелес – Тампа-Бэй
 - : -
26.10 05:30
Сан-Хосе – Вегас
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Артемий Панарин

Артемий Панарин

Рейнджерс

 6 12
Валерий Ничушкин

Валерий Ничушкин

Колорадо

 6 11
Сидни Кросби

Сидни Кросби

Питтсбург

 6 11
И Г
Стивен Стэмкос

Стивен Стэмкос

Тампа-Бэй

 6 7
Андрей Свечников

Андрей Свечников

Каролина

 6 7
Валерий Ничушкин

Валерий Ничушкин

Колорадо

 6 6
И КН
Крэйг Андерсон

Крэйг Андерсон

Баффало

2 1.00
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 4 1.25
Джордан Биннингтон

Джордан Биннингтон

Сент-Луис

 3 1.65
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