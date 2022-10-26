НХЛ: «Рейнджерс» — «Колорадо», «Лос-Анджелес» — «Тампа» и другие матчи 26 октября

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В среду, 26 октября состоятся очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.

Расписание и результаты матчей НХЛ 26 октября:

2.00 (мск). «Бостон» — «Даллас»

2.00. «Коламбус» — «Аризона»

2.00. «Монреаль» — «Миннесота»

2.00. «Рейнджерс» — «Колорадо»

2.30. «Детройт» — «Нью-Джерси»

3.00. «Чикаго» — «Флорида»

4.00. «Калгари» — «Питтсбург»

5.00. «Сиэтл» — «Баффало»

5.30. «Лос-Анджелес» — «Тампа»

5.30. «Сан-Хосе» — «Вегас»

Расписание всех матчей регулярного чемпионата НХЛ — по этой ссылке.