Каменский — об Овечкине: «Если не будет травм, то ничто не может ему помешать»
Олимпийский чемпион Валерий Каменский в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил игру форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (6:3).
«Постепенно он набирает свои обороты. Играет и старается. Играет на своем уровне. Он лидер, который ведет за собой команду. Естественно, Хоу уже рядом, но об этом не надо думать, надо играть забивать, все придет само. Может ли что-то помешать Овечкину? Если не будет травм, то ничто не может ему помешать. Пожелаем ему здоровья», — сказал Каменский «СЭ».
Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче с «Нью-Джерси». Теперь на счету 37-летнего россиянина 783 шайбы в лиге за всю карьеру. По этому показателю он занимает третье место среди всех игроков НХЛ. Больше него в лиге забили только Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).
Чтобы выйти на 2-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ, Овечкину надо забить еще 18 голов, на 1-е — 111.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Питтсбург
|6
|4
|2
|9
|2
|Каролина
|6
|4
|2
|9
|3
|Филадельфия
|6
|4
|2
|8
|4
|Вашингтон
|7
|4
|3
|8
|5
|Рейнджерс
|6
|3
|3
|7
|6
|Нью-Джерси
|6
|3
|3
|6
|7
|Коламбус
|7
|3
|4
|6
|8
|Айлендерс
|6
|2
|4
|4
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|6
|5
|1
|10
|2
|Флорида
|6
|4
|2
|9
|3
|Баффало
|5
|4
|1
|8
|4
|Детройт
|5
|3
|2
|8
|5
|Оттава
|6
|4
|2
|8
|6
|Торонто
|7
|4
|3
|8
|7
|Тампа-Бэй
|6
|3
|3
|6
|8
|Монреаль
|6
|3
|3
|6
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|6
|4
|2
|9
|2
|Колорадо
|6
|3
|3
|7
|3
|Сент-Луис
|4
|3
|1
|6
|4
|Чикаго
|5
|3
|2
|6
|5
|Виннипег
|6
|3
|3
|6
|6
|Нэшвилл
|7
|2
|5
|5
|7
|Миннесота
|5
|1
|4
|3
|8
|Аризона
|5
|1
|4
|2
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|7
|5
|2
|10
|2
|Калгари
|5
|4
|1
|8
|3
|Эдмонтон
|6
|3
|3
|6
|4
|Сиэтл
|7
|2
|5
|6
|5
|Лос-Анджелес
|7
|3
|4
|6
|6
|Сан-Хосе
|8
|2
|6
|4
|7
|Анахайм
|6
|1
|5
|3
|8
|Ванкувер
|7
|0
|7
|2
|25.10
|02:00
|
Нью-Джерси – Вашингтон
|3 : 6
|25.10
|02:00
|
Оттава – Даллас
|4 : 2
|25.10
|03:00
|
Виннипег – Сент-Луис
|4 : 0
|25.10
|03:00
|
Эдмонтон – Питтсбург
|6 : 3
|25.10
|05:00
|
Вегас – Торонто
|3 : 1
|25.10
|05:30
|
Ванкувер – Каролина
|2 : 3
|И
|О
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|6
|12
|
|
Валерий Ничушкин
Колорадо
|6
|11
|
|
Сидни Кросби
Питтсбург
|6
|11
|И
|Г
|
|
Стивен Стэмкос
Тампа-Бэй
|6
|7
|
|
Андрей Свечников
Каролина
|6
|7
|
|
Валерий Ничушкин
Колорадо
|6
|6
|И
|КН
|
|
Крэйг Андерсон
Баффало
|2
|1.00
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|4
|1.25
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|3
|1.65