Каменский — об Овечкине: «Если не будет травм, то ничто не может ему помешать»

Олимпийский чемпион Валерий Каменский в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил игру форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (6:3).

«Постепенно он набирает свои обороты. Играет и старается. Играет на своем уровне. Он лидер, который ведет за собой команду. Естественно, Хоу уже рядом, но об этом не надо думать, надо играть забивать, все придет само. Может ли что-то помешать Овечкину? Если не будет травм, то ничто не может ему помешать. Пожелаем ему здоровья», — сказал Каменский «СЭ».

Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче с «Нью-Джерси». Теперь на счету 37-летнего россиянина 783 шайбы в лиге за всю карьеру. По этому показателю он занимает третье место среди всех игроков НХЛ. Больше него в лиге забили только Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

Чтобы выйти на 2-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ, Овечкину надо забить еще 18 голов, на 1-е — 111.