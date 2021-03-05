«Монреаль» проиграл «Виннипегу»

«Виннипег» обыграл «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3). Победную шайбу в овертайме забросил нападающий Пьер-Люк Дюбуа.

Российский защитник «Канадиенс» Александр Романов провел на льду 18 минут 51 секунду и отметился одним броском по воротам и четырьмя силовыми приемами.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Виннипег» — 3:4 ОТ (0:2, 2:0, 1:1, 0:1)

Голы: Штястны — 6 (Уилер, Пионк), 10:39 — 0:1. Перро — 5, 15:25 — 0:2. Галлахер — 8 (бол., Татар, Перри), 29:53 — 1:2. Тоффоли — 14 (Сузуки, Друэн), 36:53 — 2:2. Штястны — 7 (Шайфли), 43:39 — 2:3. Перри — 3 (Друэн, Питри), 58:36 — 3:3. Дюбуа — 5 (Элерс, Коннор), 64:29 — 3:4.

Вратари: Аллен (58:09 — 58:36, 64:29) — Хеллибак (64:29).

Штраф: 4 — 2.

Броски: 36 (9+13+10+4) — 27 (10+5+7+5).

Наши: Романов (18.51/1/-1) — -.

5 марта. Монреаль. Centre Bell.