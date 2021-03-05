«Каролина» обыграла «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:2). «Харрикейнз» одержали четвертую победу кряду.

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников отметился голом и голевой передачей. Его брат Евгений, выступающий за «Ред Уингз», сделал голевую передачу. Владислав Наместников также отметился результативной передачей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Детройт» — 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)

Голы: Задина — 2 (Наместников, Ганье), 10:54 — 0:1. Свечников — 8 (бол., Хэмилтон, Стаал), 11:15 — 1:1. Задина — 3 (бол., Эрне, Свечников), 27:35 — 1:2. Нечас — 4 (Нидеррайтер, Трочек), 38:45 — 2:2. Стаал — 8 (Фаст, Хэмилтон), 40:45 — 3:2. Фаст — 3 (Свечников, Стаал), 42:50 — 4:2. Нидеррайтер — 10 (п.в., Нечас, Трочек), 54:55 — 5:2.

Вратари: Неделькович — Бернье (54:45 — 54:55).

Штраф: 8 — 4.

Броски: 32 (8+10+14) — 35 (11+13+11).

Наши: Свечников (16.34/3/+2) — Наместников (16.08/3/0), Свечников (11.29/0/0).

5 марта. Роли. PNC Arena.