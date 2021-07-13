«Монреаль» подписал контракт с Дюшармом на три года
Доминик Дюшарм останется на посту главного тренера «Монреаля». Клуб продлил с ним контракт на три года, сообщает официальный сайт «Канадиенс».
48-летний специалист получил повышение 24 февраля, заняв должность тренера команды после увольнения Клода Жюльена. Под руководством Жюльена команда провела первые 18 матчей регулярного чемпионата 2020-21 годов, одержав девять побед, потерпев пять поражений в основное время и четыре в дополнительное.
Дюшарм появился в «Канадиенс» 27 апреля 2018 года, став помощником Жюльена. Получив пост тренера, он помог команде занять четвертое место в Северном дивизионе, которое гарантировало ей место в розыгрыше Кубка Стэнли. В плей-офф команда впервые с 1993 года (когда она завоевала Кубок Стэнли) пробилась в финал, где проиграла «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счетом 1-4.
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