«Монреаль» подписал контракт с Дюшармом на три года

Доминик Дюшарм останется на посту главного тренера «Монреаля». Клуб продлил с ним контракт на три года, сообщает официальный сайт «Канадиенс».

The Canadiens have agreed to terms on a three-year contract extension (2021-22 to 2023-24) with head coach Dominique Ducharme.#GoHabsGohttps://t.co/aU6y2F5NEB — Canadiens Montr?al (@CanadiensMTL) July 13, 2021

48-летний специалист получил повышение 24 февраля, заняв должность тренера команды после увольнения Клода Жюльена. Под руководством Жюльена команда провела первые 18 матчей регулярного чемпионата 2020-21 годов, одержав девять побед, потерпев пять поражений в основное время и четыре в дополнительное.

Дюшарм появился в «Канадиенс» 27 апреля 2018 года, став помощником Жюльена. Получив пост тренера, он помог команде занять четвертое место в Северном дивизионе, которое гарантировало ей место в розыгрыше Кубка Стэнли. В плей-офф команда впервые с 1993 года (когда она завоевала Кубок Стэнли) пробилась в финал, где проиграла «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счетом 1-4.