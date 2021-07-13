Генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин прокомментировал решение выкупить контракты защитника Райана Сутера и форварда Зака Паризе.

«Зак и Райан были неотъемлемой частью успеха команды в течение последних девяти лет. Мы всегда будем благодарны за их огромный вклад.

Было множество факторов, которые повлияли на трудное решение выкупить их контракты.

Эти шаги являются продолжением трансформации нашего состава, направленной на конечную цель — выиграть Кубок Стэнли», — цитирует Герина сайт «Дикарей».

Сутер и Паризе стали игроками «Уайлд» в 2012 году, подписав с клубом контракты на 13 лет и 98 миллионов долларов.