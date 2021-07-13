Стала известна зарплата Дюшарма в «Монреале»

Финалист завершившегося розыгрыша плей-офф «Монреаль» заключил новое соглашение с главным тренером команды Домиником Дюшармом до окончания сезона-2023/24.

По информации инсайдер Пьера ЛеБрюна, Дюшарм будет получать 1,7 миллиона долларов в год.

48-летний специалист возглавил «Монреаль» в феврале нынешнего года. До этого он провел два сезона в качестве помощника тренера команды, присоединившись к тренерскому штабу «Монреаля» в апреле 2018 года после 10 сезонов работы в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека (QMJHL).

«Монреаль» впервые с 1993 года вышел в финал Кубка Стэнли, где уступил «Тампе» со счетом 1-4 в серии до четырех побед.