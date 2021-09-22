«Миннесота» анонсировала подписание Капризова видео с матрешками
01:59
«Миннесота» объявила о подписании нового контракта с российским нападающим Кириллом Капризовым. В Twitte клуб анонсировал сделку видеороликом с матрешками.
24-летний Капризов подписал с «Миннесотой» пятилетий контракт. Зарплата хоккеиста составит 9 миллионов долларов за год.
В сезоне-2020/21 НХЛ Капризов провел 55 матчей, в которых набрал 51 (27+24) очко. В плей-офф он сыграл 7 матчей и набрал 3 (2+1) очка. Форвард получил «Колдер Трофи» — приз, вручаемый лучшему новичку сезона НХЛ.
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