«Миннесота» анонсировала подписание Капризова видео с матрешками

«Миннесота» объявила о подписании нового контракта с российским нападающим Кириллом Капризовым. В Twitte клуб анонсировал сделку видеороликом с матрешками.

24-летний Капризов подписал с «Миннесотой» пятилетий контракт. Зарплата хоккеиста составит 9 миллионов долларов за год.

В сезоне-2020/21 НХЛ Капризов провел 55 матчей, в которых набрал 51 (27+24) очко. В плей-офф он сыграл 7 матчей и набрал 3 (2+1) очка. Форвард получил «Колдер Трофи» — приз, вручаемый лучшему новичку сезона НХЛ.