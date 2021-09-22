Капризов вошел в семерку самых высокооплачиваемых российских хоккеистов НХЛ
Российский нападающий Кирилл Капризов подписал новый контракт с «Миннесотой». 24-летний россиянин поставил подпись под пятилетним соглашением на 45 миллионов долларов.
Таким образом, Капризов будет зарабатывать 9 миллионов долларов за год. Он вошел в семерку самых высокооплачиваемых российских хоккеистов НХЛ.
Первая десятка самых высокооплачиваемых российских хоккеистов НХЛ:
Артемий Панарин («Рейнджерс») — 11,6 миллиона долларов;
Сергей Бобровский («Флорида») — 10 миллионов долларов;
Александр Овечкин («Вашингтон») — 9,5 миллиона долларов;
Никита Кучеров («Тампа-Бэй») — 9,5 миллиона долларов;
Евгений Малкин («Питтсбург») — 9,5 миллиона долларов;
Андрей Василевский («Тампа-Бэй») — 9,5 миллиона долларов;
Кирилл Капризов («Миннесота») — 9 миллионов долларов;
Евгений Кузнецов («Вашингтон») — 7,8 миллиона долларов;
Андрей Свечников («Каролина») — 7,75 миллиона долларов;
Владимир Тарасенко («Сент-Луис») — 7,5 миллиона долларов.
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