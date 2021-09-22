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Капризов вошел в семерку самых высокооплачиваемых российских хоккеистов НХЛ

02:12
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Российский нападающий Кирилл Капризов подписал новый контракт с «Миннесотой». 24-летний россиянин поставил подпись под пятилетним соглашением на 45 миллионов долларов.

Кирилл Капризов.«Миннесота» подписала с Капризовым контракт на 45 миллионов долларов

Таким образом, Капризов будет зарабатывать 9 миллионов долларов за год. Он вошел в семерку самых высокооплачиваемых российских хоккеистов НХЛ.

Первая десятка самых высокооплачиваемых российских хоккеистов НХЛ:

Артемий Панарин («Рейнджерс») — 11,6 миллиона долларов;

Сергей Бобровский («Флорида») — 10 миллионов долларов;

Александр Овечкин («Вашингтон») — 9,5 миллиона долларов;

Никита Кучеров («Тампа-Бэй») — 9,5 миллиона долларов;

Евгений Малкин («Питтсбург») — 9,5 миллиона долларов;

Андрей Василевский («Тампа-Бэй») — 9,5 миллиона долларов;

Кирилл Капризов («Миннесота») — 9 миллионов долларов;

Евгений Кузнецов («Вашингтон») — 7,8 миллиона долларов;

Андрей Свечников («Каролина») — 7,75 миллиона долларов;

Владимир Тарасенко («Сент-Луис») — 7,5 миллиона долларов.

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Евгений Козинов все материалы автора

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