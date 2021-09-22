«Миннесота» подписала с Капризовым контракт на 45 миллионов долларов
01:47
«Миннесота» объявила о подписании нового контракта с нападающим Кириллом Капризовым. 24-летний россиянин с лета находился в статусе ограниченно свободного агента.
Сегодня, 22 сентября, клуб объявил о заключении с Капризовым пятилетнего контракта на 45 миллионов долларов.
В сезоне-2020/21 НХЛ Капризов провел 55 матчей, в которых набрал 51 (27+24) очко. В плей-офф он сыграл 7 матчей и набрал 3 (2+1) очка. Форвард получил «Колдер Трофи» — приз, вручаемый лучшему новичку сезона НХЛ.
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