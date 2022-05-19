Матч «Калгари» — «Эдмонтон» — пятый по результативности в истории плей-офф НХЛ

«Калгари» одержал победу над «Эдмонтоном» (9:6) в матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Прошедшая встреча стала пятой в списке самых результативных в истории плей-офф НХЛ.

Последний раз 15 шайб было заброшено в игре «Лос-Анджелеса» против «Калгари» (9:6) в 1993 году. Также было еще три матча плей-офф с таким числом заброшенных шайб.

Рекорд по результативности был установлен во встрече «Эдмонтона» с «Лос-Анджелесом» (8:10) в 1982 году.