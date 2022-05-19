В концовке матча между «Калгари» и «Эдмонтоном» произошла массовая потасовка

«Калгари» выиграл у «Эдмонтона» в первом матче второго раунда плей-офф НХЛ — 9:6. Нападающий «Флэймз» Мэттью Ткачак забросит три шайбы.

На последних секундах матча произошла массовая стычка между игроками команд. За 10 секунд до конца форвард «Калгари» Милан Лучич попытался клюшкой ударить по ногам хоккеиста «Эдмонтона». Это увидел Зак Кассиан и налетел на нападающего соперника. Судьи попытались разнять их, но к стычке подключились и другие хоккеисты. В потасовке участвовали Майкл Стоун, Бретт Ритчи, Микаэль Баклунд и Никита Задоров. В составе «Эдмонтона» — Джош Арчибальд, Райан Маклауд и Данкан Кит.

Второй матч в серии состоится 21 мая. Начало встречи — 5.30 по московскому времени.