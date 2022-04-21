Мама Овечкина отреагировала на новый рекорд сына в НХЛ

Татьяна Овечкина, мама нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, отреагировала на рекорд своего сына в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Конечно, мы посмотрели очередную игру Саши, — приводит слова Овечкиной «Чемпионат». — Довольны его игрой. Уже успели поздравить сына с очередным достижением».

В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (3:4 ОТ) 36-летний россиянин оформил дубль.

Таким образом, Овечкин в девятый раз за карьеру достиг отметки в 50 голов в регулярном чемпионате, повторив рекорд бывшего нападающего «Эдмонтона» Уэйна Гретцки и экс-форварда «Айлендерс» Майка Босси.