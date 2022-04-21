НХЛ проведет 4 матча в Европе в следующем сезоне

НХЛ объявила о проведении 4 матчей сезона-2022/23 в Европе в рамках глобальной серии.

Первые игры пройдут 7 и 8 октября в Праге (Чехия) на стадионе O2 Arena между «Сан-Хосе» и «Нэшвиллом». Для обеих команд эти матчи станут первыми в регулярном чемпионате.

Также «Нэшвилл» и «Сан-Хосе» проведут по одной товарищеской игре в Европе в рамках предсезонной подготовки. «Предаторз» сыграют с «Берном» в одноименном городе 3 октября, а «Шаркс» — с «Айсбареном» в Берлине 4 октября.

Еще две игры регулярного чемпионата НХЛ пройдут в Европе в ноябре. 4 и 5 ноября «Коламбус» и «Колорадо» проведут игры в Тампере (Финляндия).