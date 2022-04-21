Марков про рекорд Овечкина в НХЛ: «Александр и дальше будет выбивать такие цифры и набирать столько очков»

Бронзовый призер Олимпийских игр Даниил Марков отреагировал на рекорд нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Я уже не удивляюсь ничему в этом мире, он просто молодец! — приводит слова Маркова «Чемпионат». — Овечкин в отличной форме. Уверен, Александр и дальше будет выбивать такие цифры и набирать столько очков. У него есть цель, к которой он идет. Желаю ему удачи, осуществить все задуманное».

В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (3:4 ОТ) 36-летний россиянин оформил дубль.

Таким образом, Овечкин в девятый раз за карьеру достиг отметки в 50 голов в регулярном чемпионате, повторив рекорд бывшего нападающего «Эдмонтона» Уэйна Гретцки и экс-форварда «Айлендерс» Майка Босси.