Малкин получил четырехматчевую дисквалификацию за удар соперника клюшкой во встрече с «Нэшвиллом»

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин получил четырехматчевую дисквалификацию по итогам встречи регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» (3:2 ОТ).

11 апреля 35-летний россиянин ударил клюшкой в лицо защитника «Предаторз» Марка Боровецки. На кадрах видео видно, что у Боровецки пошла кровь изо рта. Малкин получил четыре минуты штрафа за игру высоко поднятой клюшкой.

В текущем сезоне Малкин провел 37 матчей, в которых набрал 37 (17+20) очков.