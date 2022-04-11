Малкин ударил клюшкой в лицо защитника «Нэшвилла» Боровецки

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин ударил клюшкой в лицо защитника «Нэшвилла» Марка Боровецки в матче регулярного чемпионата НХЛ.

35-летний Малкин сперва выбил клюшку у 32-летнего канадского хоккеиста, а затем нанес ему удар в лицо. На кадрах видео видно, что у Боровецки пошла кровь изо рта.

Малкин получил четыре штрафных минуты за игру высоко поднятой клюшкой, Боровецки — две минуты за удар клюшкой.