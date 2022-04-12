Шайба Свечникова принесла «Виннипегу» победу над «Монреалем»

«Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Монреаль» со счетом 4:2.

В составе «Джетс» отличились Морган Бэррон, Пол Штясны, Евгений Свечников и Адам Лаури. У «Канадиенс» шайбы забросили Йоэль Армиа и Джош Андерсон.

После этого матча «Виннипег» с 81 очком занимает 10-е место в Западной конференции, «Монреаль» с 51 очком — на последней строчке Востока.