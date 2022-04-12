Защитник «Лос-Анджелеса» Даути из-за травмы выбыл до конца сезона

Защитник «Лос-Анджелеса» Дрю Даути перенес операцию на запястье, сообщает официальный сайт клуба.

32-летний канадец пропустит остаток сезона. Ожидается, что хоккеист будет готов к началу сезона-2022/23.

В текузем сезоне Даути провел 39 матчей, в которых набрал 31 (7+24) очко при среднем показателе полезности «+4».