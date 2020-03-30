Малкин хочет оставаться самым красивым даже во время карантина

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин опубликовал новое фото в Instagram. На фото он использует пенку для бритья, а сын подает ему бритву.

— В семье надо оставаться самым красивым, — написал россиянин. — Сезон в НХЛ был прерван из-за пандемии коронавируса, игроки находятся на карантине.

Почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу и некоторых других турниров, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 737 929 человек. Умерших — 35 019, выздоровевших — 156 507. В России на данный момент 1836 случаев заражения, 9 человека умерли, выздоровело — 66.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Карантин в спорте