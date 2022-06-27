Лехконен вывел «Колорадо» вперед в шестом матче серии с «Тампой»

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Форвард «Колорадо» Арттури Лехконен отличился в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Тампы».

26-летний финн забросил шайбу на 33-й минуте и сделал счет 2:1.

На данный момент на счету Лехконена 14 (8+6) очков в 20 матчах плей-офф.