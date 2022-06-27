Стэмкос побил собственный рекорд по очкам в одном плей-офф НХЛ

Форвард «Тампы» Стивен Стэмкос открыл счет в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Колорадо».

32-летний канадец на данный момент набрал 19 (11+8) очков в текущем плей-офф и установил обновил собственный рекорд — ранее он набирал 18 очков в розыгрыше Кубка Стэнли в 2015 и 2021 годах.

В регулярном чемпионате Стэмкос провел 81 матч, в которых набрал 106 (42+64) очков.