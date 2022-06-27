Хелм ударился лицом об борт после толчка Макдоны в шестом матче серии «Тампа» — «Колорадо»

«Тампа» в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли встречается с «Колорадо».

На 35-й минуте встречи защитник «Лайтнинг» Райан Макдона толкнул форварда «Эвеланш» Даррена Хелма, после чего нападающий ударился лицом об борт. Макдона получил двухминутный штраф.

После пяти матчей счет в серии 3-2 в пользу «Колорадо».