Четырехкратный чемпион мира Игорь Ларионов принял участие в челлендже с чеканкой туалетной бумаги. Он опубликовал видео на своей странице в Instagram.

«Принимаю вызов и передаю его Стивену Олексы, Петру Чеху и Артему Сергееву», — написал Ларионов.

Идея челленджа родилась во время карантина из-за пандемии коронавируса. Сначала было необходимо мыть руки 20 секунд и чеканить мяч. По новым правилам испытания нужно чеканить туалетную бумагу.