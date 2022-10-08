Дубль Дюбуа помог «Виннипегу» обыграть «Калгари», у Задорова «-1»

«Виннипег» в предсезонном матче НХЛ обыграл «Калгари» со счетом 5:3.

В составе «Джетс» дубль оформил Пьер-Люк Дюбуа, 3 (1+2) очка у Кайла Коннора, еще по шайбе забросили Николай Элерс и Марк Шайфли. У «Флэймз» отличились Тайлер Тоффоли, Блэйк Коулман и Назем Кадри, который забросил дебютную шайбу за команду. Защитник Никита Задоров завершил встречу с показателем полезности «-1».

В первом матче регулярного чемпионата НХЛ «Виннипег» 15 октября сыграет с «Рейнджерс», «Калгари» днем ранее примет «Колорадо».