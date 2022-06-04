Купер считает, что два поражения подряд не выбили «Тампу» из плей-офф

Главный тренер «Тампы» Джон Купер подвел итоги второго матча полуфинала Кубка Стэнли против «Рейнджерс» (2:3).

«Лайтнинг» проиграли два матча в плей-офф подряд впервые с 2019 года.

«В какой-то момент вы проиграете два раза подряд в плей-офф. Тот факт, что у нас не было такого столько лет, весьма примечателен, поэтому мы могли бы воспользоваться этим и сказать: «Черт возьми, какая работа, парни». Серии заканчиваются, и, к сожалению, сегодня она подошла к концу. Выбило ли это нас из плей-офф? Нет. Есть ли у нас вершина, на которую нужно взобраться? Без вопросов», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.

Счет в серии 2-0 в пользу «Рейнджерс». Третий матч пройдет 5 июня в Тампе и начнется в 22:00 мск.