«Тампа» проиграла два матча в плей-офф подряд впервые с 2019 года

«Тампа» во втором матче полуфинала плей-офф НХЛ уступила «Рейнджерс» со счетом 2:3.

Для «Лайтнинг» это поражение стало вторым подряд. Последний раз команда проигрывала в двух встречах подряд в 2019 году — тогда в первом раунде «Тампа» уступила «Коламбусу» со счетом 0-4 в серии.

Третий матч серии «Тампа» — «Рейнджерс» пройдет 5 июня и начнется в 22:00 мск.