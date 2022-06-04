Нападающий «Рейнджерс» К'Андре Миллер после победы над «Тампой» (3:2) во втором матче 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) поделился мнением о защитнике команды Игорем Шестеркине.

В прошедшей встрече Шестеркин отразил 29 бросков из 31.

«Не могу себе представить, сколько раз люди говорили хорошие вещи о Шестеркине, выручавшем «Рейнджерс» к этому моменту в течение всего года, — приводит слова Миллера официальный сайт НХЛ. — Шестеркин нереален. Ты видишь это в каждой игре — количество сейвов в хайлайтах. Очевидно, мы очень ему доверяем и пытаемся позволить делать свою работу. Мы стараемся ограничивать шансы соперников, блокировать броски и всякие мелочи, но Шести — это Шести, и он всегда спасет команду».

После двух встреч счет в серии 2-0 в пользу «Нью-Йорка». Следующая игра состоится 5 июня в Тампе. Начало — 22.00 (мск).