Кучеров вышел на 40-е место в списке лучших бомбардиров в плей-офф НХЛ

Нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров сделал две голевые передачи в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Торонто».

28-летний россиянин набрал 134 (45+89) очка в 118 матчах Кубка Стэнли за карьеру. Он вышел на 40-е место в списке лучших бомбардиров плей-офф, которое делит теперь с Брэнданом Шэнахэном, Ги Лафлером и Джо Торнтоном.

На 39-й строчке располагается Фил Эспозито, который набрал 137 очков в Кубке Стэнли за карьеру. Лидером остается Уэйн Гретцки, набравший 382 очка.